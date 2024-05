Morto a 56 anni il famoso attore e produttore, anche di Gomorra, Gaetano Di Vaio che nei giorni scorsi era stato vittima di un incidente.

Il mondo del cinema e della tv piange il pesante lutto: è morto a 56 anni l’attore e produttore cinematografico Gaetano Di Vaio che nei giorni scorsi era caduto dalla moto ed era stato ricoverato gravi condizioni presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. L’uomo era diventato molto conosciuto anche grazie alla sua celebre interpretazione come attore in Gomorra.

Lutto molto pesante nel mondo del cinema e della televisione. Come riportato dal Corriere della Sera, è morto Gaetano Di Vaio, famoso attore e produttore, protagonista anche in Gomorra. L’uomo è deceduto all’età di 56 anni a seguito di un terribile incidente che lo aveva visto cadere dalla moto nei giorni scorsi. Di Vaio si trovava ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dove, appunto, è scomparso. Sulla dinamica dell’incidente, a questo punto mortale, stanno ancora indagando i carabinieri della stazione di Qualiano, la località in provincia di Napoli nel cui territorio è avvenuto il sinistro.

La carriera

La carriera di Di Vaio era stata davvero importante. L’uomo era un personaggio molto conosciuto nell’ambito del cinema ed era stato anche tra i produttori di ‘Gomorra – La serie’, la fiction andata per la prima volta in onda su Sky nel 2014. In precedenza, l’uomo era stato legato a produzioni di film per il grande schermo come “Napoli Napoli Napoli” di Abel Ferrara (2009), “Là bas – Educazione criminale” del regista Guido Lombardi (2011), “Take five”, sempre di Lombardi. Tra gli altri lavori si ricordano anche “Ritratti abusivi” di Romano Montesarchio (2013). Per quanto riguarda l’ultimo film da lui prodotto, si tratta di “Per amor vostro” per la regia di Beppe Gaudino (2015).

