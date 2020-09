Grande Fratello Vip 5, nuova lite tra Franceska Pepe e Tommaso Zorzi: "Vai a fare Riccanza" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 25 settembre 2020

Nervi tesi tra Franceska Pepe e Tommaso Zorzi

A poche ore dalla quarta puntata del 'Grande Fratello Vip 5', in casa, la tensione è palpabile. Tommaso Zorzi e Franceska Pepe battibeccano per l'ennesima volta in pochi giorni. Il popolo di Twitter ha ripreso i momenti dell'ennesimo scontro tra i due 'nemici' giurati:

Pepe: "Con chi pensi di parlare. Fly down baby..."

Zorzi: "Non ti cago mai"

Pepe: "Continua a farlo"

Zorzi: "Sei tu che caghi me. Io prima mi stavo radendo i peli per cazzi miei"

Pepe: "Ma fai queste cose per visibilità... lo vuoi capire. Puoi evitare di rivolgermi la parola?! Non ci tengo. E' uno spargitore di energia negativa. Chi insulta i genitori delle altre persone si commenta da solo. I genitori non si toccano. Tu non sai chi è mio padre e mia madre. Porta rispetto. Evita di sparare cazzate"

Zorzi: "Io ho solo detto. Chi ti ha cresciuto la doman

Pepe: "Vai a fare Riccanza. Dici che abita alla Torre Solaria Sono tutte minchiate. Fly down baby. Non sai con chi cazzo stai parlando"

Zorzi: "Allora è stronza"

FLY DOWN, OK?! VAI A FARE RICCANZA, CHE DICI DI ABITARE NELLA TORRE SOLARIA E POI SONO SOLO MINCHIATE. #GFVIP pic.twitter.com/xc5m55vbmC — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) September 25, 2020

Stefania Orlando che mette al suo posto Fraceska dicendo che la battuta sulle mutande è di bassissimo livello.

STEFANIA TI AMO #gfvip — marika (@___marika_____) September 25, 2020

La giovane influencer, poi, da sola, ha affrontato il resto del gruppo:

Pepe: "Non lo faccio apposta... della fama non mi interessa. Se apro bocca vi smerdo tutti quanti".