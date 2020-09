Sofia Nesci: chi è la fidanzata di Amedeo Bianconi di Temptation Island 8

Di Ivan Buratti mercoledì 16 settembre 2020

Vita privata, curiosità e gossip su Sofia Nesci

Temptation Island 2020, chi è Sofia Nesci? Conosciamo meglio Sofia Nesci, una delle protagoniste della nuova edizione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 dedicato alle coppie in cerca di risposte, intenzionate a mettere alla prova il sentimento che le lega.

Sofia è una delle ragazze che ha deciso di mettersi in gioco insieme al proprio compagno, Amedeo Bianconi, per comprendere se ci siano le premesse affinché la loro relazione possa conoscere un'evoluzione significativa. Dopo ben 11 anni di fidanzamento, Sofia vorrebbe infatti andare a convivere con Amedeo, che al contrario non si sente ancora pronto per andare a vivere nello stesso appartamento con la donna.

Sofia Nesci ha 30 anni ed è di Celalba, frazione di San Giustino, comune della provincia di Perugia. Lavora come impiegata. A proposito della sua partecipazione a Temptation Island, nel video di presentazione in onda in questi giorni, ha rivelato:



Ho deciso di scrivere io a Temptation Island perché dopo 11 anni di fidanzamento questo rapporto deve avere una svolta. Le cose nella mia vita devono cambiare perché questa situazione non mi fa dormire la notte. Ho 30 anni e penso che sia un mio diritto pensare di avere una famiglia e una convivenza. Ora sono stanca di aspettare. Lui non ne vuole sapere di andare a convivere e inventa sempre scuse pur di non farlo. Inoltre ho il sospetto che mi abbia tradito perché la scorsa estate ho trovato a casa sua una lettera destinata a una ragazza, e lui si è giustificato dicendo che questa lettera apparteneva a un suo amico e che lui avrebbe dovuto solo recapitarla alla ragazza. Dopo 11 anni è giusto guardare in faccia la realtà.

L'esperienza televisiva aiuterà Sofia a fare chiarezza sul suo rapporto con Amedeo? Come usciranno dall'Is Morus Relais? L'appuntamento con la prima puntata è per mercoledì 16 settembre 2020, in prima serata su Canale 5.