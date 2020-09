Sergio Volpini: oggi, Instagram, moglie, Ottusangolo

Di Marcello Filograsso domenica 13 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Sergio Volpini

Sergio Volpini è stato uno dei concorrenti della prima storica edizione del Grande Fratello, andato in onda nel 2000 su Canale 5 con la conduzione di Daria Bignardi.

Nato ad Ancona il 20 gennaio del 1975 sotto il segno del Capricorno, Sergio sin da giovanissimo è uno sportivo che pratica windsurf, surf, snowboard e paracadute. Dopo il diploma al Liceo scientifico, si iscrive a Economia e Commercio, senza tuttavia concludere il percorso di studi.

Nonostante non abbia vinto il reality show entra nei cuori dei telespettatori e soprattutto della Gialappa's Band che gli affibbia il soprannome di Ottusangolo. Dopo il programma rimane per un po' nel mondo dello spettacolo per poi lasciarlo progressivamente. Dal 2010 si trasferisce all'estero.

Non sappiamo nulla della sua vita privata, quindi non siamo a conoscenza di una moglie o dei figli.

Foto: account Instagram Sergio Volpini