Elisabetta Gregoraci: "Briatore? Ognuno fa di testa sua. Nathan ha fatto i tamponi ed è negativo"

Di Sebastiano Cascone sabato 29 agosto 2020

Elisabetta Gregoraci vicina a Flavio Briatore nel momento del bisogno

A poche ore dalla notizia della positività dell'ex marito Flavio Briatore al Covid-19, Elisabetta Gregoraci, prossima concorrente del 'Grande Fratello Vip 5', ha voluto alcuni punti legati a questa vicenda che l'ha coinvolta direttamente. Da mamma apprensiva, la showgirl calabrese ha fatto immediatamente il tampone al figlio Nathan Falco, che è risultato negativo:

"Grazie a Dio sta benissimo, ha fatto i tamponi ed è negativo. Anche io sto bene, ho fatto vacanze tranquille, mai come quest’anno: niente estero, solo due giorni in Calabria, poi a Forte dei Marmi e in Sardegna".

La conduttrice ha espresso anche una personalissima considerazione sulle notti della movida che hanno decretato l'aumento esponenziale dei positivi in Italia:

"Il problema non è la notte sarda, ma sono le notti in generale. Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere, ma questo problema esiste non ce lo dobbiamo scordare. Servono tutte le attenzioni e le precauzioni, non bisogna sottovalutare niente"

La Gregoraci ha cercato di mettere in guardia il papà di suo figlio sui rischi di un possibile contagio:

"Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua".

Fonte | Corriere Della Sera