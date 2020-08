Elettra Lamborghini: "Chiederò di fare il tampone a tutti gli invitati del mio matrimonio" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 28 agosto 2020

La richiesta di Elettra Lamborghini durante il matrimonio con Afrojack

Nelle scorse ore, Elettra Lamborghini ha registrato una serie di Instagram Stories, palesando l'intenzione di chiedere a tutti gli invitati al proprio matrimonio di effettuare il tampone per scongiurare qualsiasi contagio di Covid-19. Ecco le sue parole:

"Io al mio matrimonio chiederò di fare il tampone a tutti gli invitati, tre giorni prima dell'evento. Di certo non mi fa piacere chiederlo, ma ci sono i miei parenti, mia nonna... non ci voglio neanche pensare".

Negli scorsi giorni, la twerking Queen è stata avvistata in compagnia del fidanzato Afrojack in giro per Milano per scegliere le fedi nuziali a pochi giorni dal grande evento:

"Ho la metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna con il Covid e, giustamente, se ne stanno a casa. Poi ci sono delle persone famose che, lo so per certo, hanno preso il Coronavirus contagiando anche le persone con cui sono state in vacanza. Ma si rifiutano di fare il tampone, non dicono niente e vanno in giro".

Una scelta saggia e di buon senso quella della giovane cantante bolognese che, in un periodo di preoccupazione sanitaria per il nostro Paese, dimostra di aver amor proprio e per le persone più care.