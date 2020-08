Mario Balotelli: baci appassionati con la nuova fiamma spagnola (FOTO)

Di Claudia Cabrini lunedì 17 agosto 2020

Il calciatore in vacanza in Spagna si lascia andare a baci appassionati con una nuova fiamma. Flirt estivo o frequentazione che durerà?

Baci a dir poco appassionati quelli paparazzati dal settimanale Chi in edicola tra Mario Balotelli e una giovane spagnola, probabilmente nuova fiamma del calciatore di Brescia. Mario, che ha compiuto 30 anni soltanto qualche giorno fa e più precisamente il 12 agosto, starebbe trascorrendo le vacanze in Spagna, sotto il sole dell'Andalusia. Proprio lì avrebbe incontrato la sua nuova fiamma, una bella ragazza spagnola con la quale non si sarebbe risparmiato dallo scambiarsi coccole e baci infuocati sotto l'occhio indiscreto dei paparazzi.

Le storie sentimentali di Mario Balotelli, anche in passato, sono sempre state piuttosto tormentate. Tra tutte ricordiamo quella con Raffaela Fico, con la quale ad oggi è in ottimi rapporti anche grazie alla splendida figlia Pia. Ricordiamo poi l'amore con Fanny Neguesha, della quale si sono perse le tracce, e infine Clelia, altra ex di Mario Balotelli che con lui ha dato alla luce un secondo bebè, Leon.

Ora la nuova fiamma spagnola, e già ci si chiede se anche questo potrà semplicemente essere considerato un flirt estivo o se il rapporto tra i due durerà. Al momento, è certo che l'unico vero amore di Mario però siano i figli. Pia compirà 8 anni il prossimo 5 dicembre, mentre Leon, più piccolino, ne festeggerà 3 il prossimo mese, a settembre. Come dichiarato ai microfoni di Sky, "A Pia e a Leon non riesco a dire mai di no. Adoro vederli ridere. Quando torno dall'allenamento mi riposo due ore, ma il resto della giornata la dedico a loro" aveva detto papà Mario.