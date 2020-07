Francesco Cozza: chi è l'ex marito di Manila Nazzaro

Di Marcello Filograsso venerdì 17 luglio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per questa edizione coinvolge coppie famose e coppie di gente comune.

Manila Nazzaro è nota per aver vinto Miss Italia nel 1999, battendo Caterina Balivo che si classifica invece terza: nella sua vita per diversi anni c'è stato Francesco Cozza, calciatore che ha militato per diversi anni nella squadra calabrese della Reggina e nella quale ora è responsabile dell'area scouting, ovvero di scovare i talenti migliori per la società.

Il loro matrimonio è durato dal 2005 al 2017 e dalle loro nozze sono nati due figli, Francesco Pio, che ha visto la luce il 6 luglio 2006 e Nicolas, venuto al mondo il 12 dicembre 2014. L'ex Miss ha rivelato di aver scoperto da Instagram che Cozza aveva un'altra famiglia.

Foto: account Instagram Francesco Cozza