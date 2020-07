Riccardo Scamarcio diventerà papà

Di Fabio Morasca mercoledì 15 luglio 2020

La notizia è stata pubblicata dal settimanale Diva e Donna.

Stando ad un'indiscrezione pubblicata dal settimanale Diva e Donna, Riccardo Scamarcio diventerà presto papà per la prima volta.

L'attore e produttore pugliese, infatti, avrà presto un figlio dalla sua compagna, Angharad Wood, che sarebbe all'ottavo mese di gravidanza. Il lieto evento, quindi, sarebbe davvero questione di poche settimane. Riccardo Scamarcio diventerà papà di una femminuccia. Per Angharad Wood, invece, si tratta della seconda maternità.

Il settimanale Diva e Donna, però, ha lanciato anche un'altra indiscrezione stando alla quale Riccardo Scamarcio e Angharad Wood si sarebbero addirittura sposati in gran segreto.

Nelle foto pubblicate dal settimanale, infatti, che ritraggono la coppia in giro per le strade di Roma, possiamo vedere la compagna dell'attore 40enne con il pancione e anche con un anello all'anulare della mano sinistra che non è passato inosservato.

Le prime foto di Riccardo Scamarcio insieme alla sua attuale compagna furono pubblicate nel 2018 sempre dal settimanale Diva e Donna. La loro relazione, quindi, va avanti da circa due anni.

Angharad Wood, 47 anni, proviene dall'Inghilterra ed è proprietaria di un'agenzia di management, con sede a Londra, che rappresenta attori e scrittori.

Le prime foto di Riccardo Scamarcio e Angharad Wood furono scattate a Firenze. All'epoca, non passò inosservata una leggera somiglianza tra la Wood e Valeria Golino, l'attrice e regista con cui Scamarcio ha vissuto una lunga storia d'amore.

Angharad Wood, quindi, si divide tra il Regno Unito e l'Italia. Quest'anno, la coppia è stata immortalata anche a Venezia durante una vacanza.