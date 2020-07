Jeremias Rodriguez ha trovato un nuovo amore: lei è Deborah Togni

Di Giulio Pasqui martedì 14 luglio 2020

Quello che sappiamo sulla nuova fidanzata di Jeremias Rodriguez.

Archiviata la tormentata storia con Soleil Sorge, Jeremias Rodriguez ha trovato un nuovo amore. L'ufficializzazione è arrivata nelle ultime ore attraverso Instagram, dove il fratello di Belen ha pubblicato uno scatto con la sua nuova fiamma con la didascalia "Quanto è bello dire grazie?". La fortunata risponde al nome di Deborah Togni e non è una starlette appartenente al mondo dello spettacolo. Su Instagram la seguono meno di 20mila persone.

Di lei non si sa granché. Quel che certo è che Deborah abita a Milano dove lavora come assistente di volo in un'importante compagnia aerea. Sappiamo anche che è finita tra le braccia di Jeremias grazie ad alcuni amici in comune, che li hanno fatti conoscere nei mesi scorsi. Ora che Jeremias è tornato a sorridere, la storia si fa seria: sembrerebbe che la ragazza sia già stata presentata alla famiglia Rodriguez, e infatti lei era presente al primo incontro tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi.