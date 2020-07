Alessandro Usai: chi è il tentatore di Temptation Island 2020

Di Claudia Cabrini giovedì 9 luglio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Alessandro Usai

Si chiama Alessandro Usai ma tutti lo chiamano Alex, uno dei nuovi tentatori dell'ultima edizione di Temptation Island 2020. Alessandro, detto Alex, è originario della Sardegna e in particolar modo di Cagliari, ma abita stabilmente a Lugano, in Svizzera, nel canton Ticino, da sempre.

Il tentatore, 27 anni, di professione operaio presso un'importante multinazionale, racconta di essere uscito da poco da una storia sentimentale molto turbolenta, caratterizzata da non pochi alti e bassi. Nonostante il suo passato, però, Alessandro Usai non avrebbe mai smesso di credere all'Amore, e anche per questo, come racconta sull'ultimo numero del Magazine di Uomini e Donne in edicola, non avrebbe affatto paura di rischiare.

Di lui sappiamo inoltre che sia un coraggioso e un temerario, e che non si tiri mai indietro alle sfide - non solo nella vita di tutti i giorni ma anche e soprattutto in ambito sentimentale. Per questo, Alessandro Usai racconta di aver una grande passione per le donne difficili da conquistare.

A Temptation Island, il tentatore assicura scintille. Per Alessandro questa esperienza sarebbe piuttosto naturale, perché non sarebbe la prima volta che il ragazzo si approccia a donne già impegnate. Anche per questo, Usai spiega che per lui Temptation Island equivalga al suo habitat naturale.

Al contrario di altri tentatori presenti in questa edizione, Alessandro non è particolarmente social-addicted. Il suo profilo Instagram è pubblico ma viene aggiornato di rado, per il momento, tant'è che la sua ultima foto pubblicata risale allo scorso gennaio. Al momento lo seguono soltanto 1000 persone, ma chissà che questa esperienza non lo renda famoso anche online. Potete trovarlo su Instagram come @aleusai4.