Silvia Verdone: chi è la sorella di Carlo Verdone

Di Marcello Filograsso venerdì 3 luglio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Silvia Verdone

Produttrice cinematografica e teatrale, Silvia Verdone è la sorella di Carlo Verdone ed è la moglie di Christian De Sica.

Figlia dello storico del cinema Mario Verdone, verso la fine degli anni Settanta lavora come signorina buonasera per la Rai, ovvero come annunciatrice dei programmi per la televisione di Stato.

Da produttrice cinematografica lavora per il film Simpatici e antipatici, mentre per il teatro collabora allo spettacolo Parlami di me.

Sposata dal 1980 con Christian De Sica, pare che all'inizio il fratello Carlo non fosse molto entusiasta all'idea del loro fidanzamento. Il compagno di tanti film con Massimo Boldi ha raccontato che Verdone lo avrebbe picchiato per comunicargli la sua contrarietà all'unione, per poi farsene una ragione. Dal matrimonio sono nati due figli, Brando (anche lui ha iniziato da qualche anno la carriera di attore) e Rosa.

Foto: account Instagram Carlo Verdone