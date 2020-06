Temptation Island Vip 2020, Antonio Zequila: "C'è stato un contatto"

Di Sebastiano Cascone domenica 28 giugno 2020

Antonio Zequila a Temptation Island Vip 2020 dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip?

Antonio Zequila, concorrente dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip', ha rivelato, in un'intervista al settimanale 'Vero', di essere stato contattato dalla produzione di 'Temptation Island Vip' per prendere parte alla prossima edizione che si dovrebbe registrare a fine agosto con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Ecco le parole dell'ex gieffino:

"Sto vivendo una situazione nuova, con una ragazza che conoscevo già da un po’. Se sono rose, fioriranno. È una modella, più giovane di me. La gioventù alimenta la saggezza. In amore non ci sono divari generazionali. Conta solo stare bene insieme. Temptation Island Vip? C’è stato un contatto. Vedremo che succede. Amo il mare. Amo la Sardegna. Io il costume l’ho già preparato...".

Alla versione 'tradizionale' del docureality di Canale 5, parteciperà, invece, la 'rivale', Antonella Elia, (assieme al compagno, Pietro Delle Piane), con cui si è scontrato, più volte, all'interno della casa di Cinecittà.

Già nelle scorse settimane, l'attore salernitano aveva ammesso di essersi lanciato in una nuova storia d'amore con una misteriosa donna (dopo l'addio alla storica fidanzata Marina a cui, durante il reality condotto da Alfonso Signorini, aveva chiesto la mano) che gli avrebbe fatto letteralmente perdere la testa.