Serena Enardu: "Alessandro Graziani? Avete costruito quattro mesi di relazione. Magari" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 4 giugno 2020

Serena Enardu commenta la puntata di Uomini e Donne con protagonista Alessandro Graziani

Serena Enardu, sul proprio account Instagram, ha commentato la puntata di 'Uomini e Donne' di oggi, con la verità di Alessandro Graziani sul loro rapporto che ha fatto infuriare Pago fino alla rottura definitiva. Ecco le prime parole dell'ex tronista del programma di Maria De Filippi durante la messa in onda di oggi:

Mi preparo i pop corn. E' molto interessante quello che andremo a sentire. Vediamo cosa sentiamo in questo momento. Ma per favore. Non tutti sarete sintonizzati ora su Canale 5. C'è Maria De Filippi ad Uomini e Donne. E' arrivato Gabriele Parpiglia che, per l'occasione, si è pettinato. Povero Alessandro. Mi dispiace. Ti chiedo scusa fin da subito per quello che hai dovuto subire in questo periodo. Avete costruito quattro mesi di relazione. Ma magari. Basta".

La De Filippi ha voluto precisare, per chiarezza, che l'intervento del giornalista di 'Chi' in studio è servito a ristabilire l'ordine degli eventi. Ovvero che il pallavolista non avesse alcun coinvolgimento sentimentale con la Enardu durante il trono di Giovanna Abate. Alessandro ha confessato, in trasmissione, che l'ultimo messaggio, inviato a Serena, risale ad inizio gennaio, perché dispiaciuto per il mancato ingresso dell'influnencer sarda nella casa del 'Grande Fratello Vip' per un chiarimento con l'allora ex fidanzato. Tutto chiaro?