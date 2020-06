Uomini e Donne, Giovanna Abate ha scelto...

Di Sebastiano Cascone mercoledì 3 giugno 2020

La scelta di Giovanna Abate di Uomini e Donne

Nelle scorse ore, si sarebbe registrata la scelta di Giovanna Abate, una delle superstiti del trono classico di 'Uomini e Donne'. Il sempre informato Vicolodellenews ha rivelato, in anteprima, il nome di colui che ha fatto breccia nel cuore della bella tronista. Su chi sarà ricaduta la decisione finale tra Sammy Hassan e Davide Basolo, l'Alchimista?!

Non proseguite la lettura del post se non volete rovinarvi la sorpresa.

La scelta di Giovanna Abate di Uomini e Donne La scelta di Giovanna Abate di Uomini e Donne è ricaduta su Sammy Hassan. La risposta del corteggiatore del programma di Maria De Filippi? "Va bene proviamo!"

Giovanna Abate - chi è

Giovanna è nata a Roma il 16 Febbraio e ha 26 anni. È cresciuta insieme ai suoi nonni che le hanno insegnato tutto e le hanno trasmesso un’educazione rigida e il valore della famiglia. Quando era piccola i genitori erano spesso fuori per lavoro, ma lei non gliene ha mai fatto una colpa, anzi è consapevole dei sacrifici che hanno fatto per non farle mancare mai nulla. Già a 14 anni, quando ancora frequentava la scuola, ha iniziato a lavorare come barista e a 18 anni ha aperto un negozio di abbigliamento che tuttora gestisce. Si definisce una ragazza altruista, dalla personalità forte e riconoscibile, non ha dei veri e propri hobby, ma la sua vita ruota attorno al suo lavoro. Giovanna dice che non le manca nulla, a parte un ragazzo che la faccia sentire amata, importante e che si prenda cura di lei. In un uomo non guarda l’aspetto fisico, ma dà priorità al carattere e al modo di fare. Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne da corteggiatrice di Giulio Raselli si è messo in gioco da tronista.