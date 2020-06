Uomini e Donne, Enzo e Pamela: pace sul filo di lana (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 3 giugno 2020

L'ennesimo faccia a faccia della coppia (scoppiata) finisce con una pace piuttosto fragile.

Della storia tra Enzo e Pamela sono rimasti ormai gli stracci. A Uomini e Donne va in onda l'ennesimo faccia a faccia della coppia rotta ormai poco più di un mese fa. Le intenzioni di Enzo stavolta sembrano tutt'altro che cattive, anzi il contrario, l'uomo infatti si è presentato in studio per poter tirare fuori bandiera bianca e terminare la guerra 'social' che stava montando negli ultimi giorni:



E' stata una settimana tribolata, da una parte la storia naufragata, dall'altra il fatto che ci siamo lanciati il fango addosso. C'è il pensiero di una storia molto importante, ci sono rimasto molto male per quello che è successo.

Enzo aggiunge di aver ricevuto addirittura una "diffida legale" da parte di Pamela:



Sono sempre una persona che tende a tenere la pace però per me è importante un chiarimento finale e dire basta. Mettiamoci un punto e non facciamoci più la guerra.

Dietro le quinte Pamela ascolta le parole di Enzo ed entra in studio: "Quello che ha continuato a fare la guerra social è stato lui" ma nemmeno il tempo di iniziare la replica che subito Enzo riprende parola smentendo la dama, al che lei si alza pronta a lasciare lo studio: "La diffida l'ho fatta perché sono stata molto male, te lo sei meritato. Non volevo arrivare lì, sono stata portata".

Enzo cerca di mantenere la calma pur di portare a termine la sua missione:



Tu hai fatto delle cose assurde. Se tu vuoi fare la guerra legale io sarò costretto a fare peggio. Nonostante ciò io sono venuto in pace, per mettere un punto a tutto questo. Chiedo scusa per la storia che è stata. Deponiamo le armi.

Pamela accetta (non senza qualche titubanza) e viene invitata a restare in studio. Lei accetta, ma anche lui vuole rimanere e chiede una sedia per potersi accomodare scatenando i dubbi di Pamela.

(QUI IL VIDEO)