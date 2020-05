E' nata Gina Junior: la figlia di Andrea Piazzolla e della compagna (foto)

Di Sebastiano Cascone lunedì 1 giugno 2020

Andrea Piazzolla, segretario di Gina Lollobrigida, ha avuto una figlia che ha chiamato Gina Junior

Barbara d'Urso, stasera, 31 maggio 2020, a 'Live non è la d'Urso', ha mostrato il contenuto esclusivo della busta choc gold legato a Gina Lollobrigida. Il direttore Alfonso Signorini ha donato, in anteprima, la copertina del prossimo numero di 'Chi' in edicola mercoledì 3 giugno 2020 (Qui, il video).

Il protagonista della cover è Andrea Piazzolla, segretario personale dell'attrice. L'uomo presenta, per la prima volta, la propria famiglia. Ha una compagna. Dalla loro unione è nata una bambina, a cui è stato dato il nome di Gina Junior.

Andrea Piazzolla, il segretario di Gina Lollobrigida indagato per circonvenzione di incapace, ha avuto una figlia e si chiama Gina Junior #noneladurso pic.twitter.com/UFRcU5Rc0N — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 31, 2020

Il magazine titola: "Adesso voglio riabbracciare mio figlio e mio nipote". La Lollobrigida ha rivelato, inoltre, che ha ripreso a cantare per intonare, come una nonna acquisita, le ninna nanna a Gina Junior.

