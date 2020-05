Uomini e Donne, Ida Platano: "Gemma e Nicola? Mi rende felice vederli star bene"

Di Sebastiano Cascone sabato 30 maggio 2020

Ida Platano difende la coppia Gemma Galgani e Nicola Vivarelli protagonista dell'ultima stagione di Uomini e Donne

Ida Platano, ex protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' e grande amica di Gemma Galgani, intervistata, questa settimana, dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha difeso a spada tratta, la conoscenza tra la dama torinese ed il 26enne Nicola Vivarelli:

"Sono fermamente convinta che nel 2020 ognuno sia libero di fare ciò che vuole e agire come meglio crede, l’importante – soprattutto quando si parla di sentimenti come nel caso di Gemma e Nicola – è che lo si faccia per la propria felicità. Non so cosa avrei fatto al posto della mia amica Gemma, ma comunque credo che nulla si possa giudicare se non si vive in prima persona. In ogni caso non penso che la differenza di età con un uomo molto più giovane di me mi spaventerebbe e, se fossi interessata come lo è Gemma, approfondirei la conoscenza per poi tirare le somme e capire se il ragazzo in questione sia o meno la persona giusta per me. Di certo avere un giovane corteggiatore mi lusingherebbe, questo sì".

Sfidando le convenzioni sociali, la donna fa il tifo per questa unione che, a suo dire, potrebbe avere tutte le carte in regola per proseguire anche fuori dagli studi televisivi:

"Personalmente io non trovo strano vedere insieme Gemma e Nicola dallo schermo della televisione e, anzi, da spettatrice oltre che da grande amica di Gemma mi rende felice vederli star bene. Ho sempre incoraggiato Gemma proprio perché non si può mai giudicare una persona senza conoscerla. Io Nicola non lo conosco, ma quando sento la mia amica al telefono percepisco la sua serenità e per me la sua felicità viene prima di tutto".

Ida è sicura che Sirius sia davvero interessato a Gemma:

"Guardando Nicola, inoltre, vedo in lui sincerità e un coinvolgimento emotivo vero. Vedo che è interessato non solo all'esteriorità di Gemma ma prima di tutto alla sua personalità, a ciò che di bello ha dentro di sé. E per me non esiste cosa più importante".

