Uomini e Donne, Valentina Autiero: "Sarei curiosa di uscire con Nicola Vivarelli. Mi ha colpita subito"

Di Sebastiano Cascone venerdì 29 maggio 2020

Valentina Autiero di Uomini e Donne pronta a corteggiare Sirius?

Valentina Autiero, questa settimana, ha rilasciato un'intervista ad 'Uomini e Donne Magazine', confermando il proprio interesse per Sirius (Nicola Vivarelli), corteggiatore di Gemma Galgani. Più volte, la dama del trono over ha chiesto il numero di telefono e la possibilità di parlare privatamente con lui ricevendo, puntualmente, un 'due di picche'.

Valentina, però, non ha intenzione di mollare il colpo perché sinceramente colpita dalla sua persona:

"Per la sua conoscenza con Gemma e per l'interesse che ha nei suoi confronti è sempre stato attaccato, il suo modo di rispondere e di gestire questa situazione (comunque non semplice) mi è piaciuta molto. Credo che Nicola abbia una gran bella testa e se inizialmente pensavo che fosse un ragazzo arrivato per prendere in giro Gemma con il tempo e sentendolo parlare l'ho totalmente rivalutato. Soprattutto per l'età che ha, Nicola mi sembra parecchio maturo ed è per questo che io sono curiosa di parlare in privato anche perché capire cosa porta un ragazzo di ventisei anni ad essere attratto da una di settanta".

La differenza d'età, al momento, non rappresenterebbe un ostacolo ad un'ipotetica frequentazione fuori dagli studi del programma di Maria De Filippi:

"Finora per me è sempre stato un limite, perché quando parlo con ragazzi così giovani la differenza d'età tra me, che ho quarant'anni, e loro, si sente. Non sono mai uscita a lungo con ragazzi più giovani di me. Nicola mi sembra più maturo. Ma è solo un mio pensiero per ora, magari se riuscissi a interagirci senza il filtro di Gemma cambierei idea. D'altronde, io ho frequentato uomini della mia età e più grandi che si sono dimostrati molto infantili, quindi dipende molto dalla persona che si ha davanti, e proprio per questo sarei curiosa di uscire con Nicola, che tra l'altro quando si è mostrato con la divisa mi ha colpita subito. Come ho palesemente sottolineato".

Ci sarà un colpo di scena prima della pausa estiva?