Uomini e Donne: Alchimista lascia prima della scelta?

Di Sebastiano Cascone martedì 26 maggio 2020

Anticipazioni Uomini e Donne sull'Alchimista

Giovanna Abate di 'Uomini e Donne' è sempre più contesa da Sammy Hassan, Alessandro Graziani e Alchimista. Mancano poche registrazioni prima della fine di questa travagliata edizione del programma di Maria De Filippi ed un colpo di scena potrebbe rompere gli equilibri dell'ex trono classico. Il portale ComingSoon, infatti, nelle ultime ore, ha riportato uno scenario inedito delle prossime puntate. Si legge:

"Dopo essersi mostrato a Giovanna, per l’Alchimista è iniziato un percorso in salita. L’iniziale passione, mostrata dalla tronista, sembra essersi affievolita se paragonata con quella riservata a Sammy. Del resto il corteggiatore misterioso ha dichiarato più volte di non essere interessato alle telecamere, quindi se così fosse, non sarebbe strano ipotizzare che se vedesse mancanza di interesse da parte della Abate, lascerebbe subito lo studio".

Intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', il misterioso corteggiatore, dopo aver smentito di essere Angelo Tolletti, ha parlato, a lungo, anche dei rivali in amore:

"Sammy? Siamo due persone anagraficamente e caratterialmente molto diverse: ci dividono anche percorsi di vita distanti. Non mi sono concentrato molto su di lui. Alessandro? Penso che lui abbia avuto un cambio di atteggiamento strategico nei confronti di Giovanna e lo abbia fatto in modo forzato e poco naturale".