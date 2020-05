Daniele Di Lorenzo, chi è l'ex fidanzato di Elena Morali

Di Marcello Filograsso domenica 24 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Daniele Di Lorenzo, ex fidanzato di Elena Morali

Il suo nome non è molto conosciuto in Italia, ma sui giornali di gossip è diventato negli ultimi tempi è diventato piuttosto popolare per via di una liaison con l'ex concorrente de La Pupa e Il Secchione Elena Morali: stiamo parlando del produttore Daniele Di Lorenzo.

Originario di Roma, Di Lorenzo è un produttore cinematografico che vive tra Roma e l'Italia: l'uomo risulta presidente di diverse cose, tra cui LDM Comunicazione Italia, la LDM Entertainment Usa e la FIES, società da lui presiedute.

Amante del paracadutismo e dello sci nautico, è amico di Gianluca Vacchi. Nel 2010 ha sfilato sul red carpet della Notte degli Oscar. Il suo nome viene fuori quando dichiara di aver avuto una storia con Elena Morali mentre costei era fidanzata con il comico Gianluca Fubelli in arte Scintilla, presenza fissa di Colorado.

Nel 2020 invece si reca a Pomeriggio Cinque da Barbara d'Urso per dichiarare che la Morali è una persona bisognosa di aiuto, paragonandola addirittura a Sara Tommasi e insinuando che la storia della ragazza con Luigi Maria Favoloso sia una montatura per finire sui giornali. Nel maggio 2020 la Morali annuncia sui social la fine della relazione con Favoloso dal momento che deve chiarire "alcune cose in sospeso con Daniele".

Foto: account Instagram Daniele Di Lorenzo