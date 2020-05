Andrea Denver torna a parlare di Adriana Volpe: "Lei è la mia donna ideale"

Di Marco Salaris venerdì 22 maggio 2020

E sul marito della conduttrice: "Mi dispiace si sia ingelosito però può dormire sonni tranquilli".

Nell'ultima edizione del Grande Fratello VIP tra coppie formate o che si potevano formare, una in particolare è stata al centro dell'attenzione per l'alchimia e l'intesa che si era formata: parliamo di Andrea Denver e Adriana Volpe.

Più volte i due sono sembrati molto più vicini che in una semplice amicizia e Denver non si era neppure fatto problemi nell'ammettere una certa attrazione per la bella conduttrice, sposata con Roberto Parli. Non appena i due venivano accerchiati dai rumors di un possibile flirt, prontamente smentivano e allontanavano qualsiasi pensiero che per qualche affetto poteva essere pure scomodo (e il marito della Volpe si era pure sbilanciato a proposito).

Ora Andrea Denver torna a parlare, forse ribadire ciò che alcuni avevano già capito da tempo:



Adriana è la mia donna ideale. Non sono mai stato attratto da donne più grandi di me, ma lei è un'eccezione. Al di là dell'aspetto fisico, lei mi ha dato tanto dal punto di vista dell'amicizia e si è creato un bellissimo rapporto d'intesa, che da molti è stato frainteso.

Ma ci tiene a precisare che "Tra noi non c'è nulla di più, io sono fidanzato e lei è sposata, per cui non ho mai pensato di spingermi oltre". Si rivolge direttamente al marito della conduttrice, rassicurandolo di "dormire sonni tranquilli" e aggiunge:



Mi è dispiaciuto tantissimo che si sia ingelosito, ma credo che ci sia stato un fraintendimento. Io sono un uomo schietto: se vedo una bella donna non mi tiro indietro e faccio i complimenti. Non ci vedo nulla di male.