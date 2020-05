Sebastian Gazzarrini: altezza, fidanzata, età, fidanzata

Di Marcello Filograsso martedì 19 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Sebastian Gazzarrini

Sebastian Gazzarrini è uno degli esempi di fenomeno nato sul web approdato in un secondo momento alla televisione.

Nato a Firenze nel 1992, diventa popolare in rete per i videoclip di #cantaresullagente, grazie ai quali diviene nel 2014 vincitore della categoria rivelazione ai Web Show Awards e l'anno dopo trionfatore nella categoria pranker, ovvero organizzatore di scherzi. Le sue vittime sono in questa fase i personaggi dello spettacolo, in quanto riesce a infiltrarsi agli eventi mondani il più possibile. Contemporaneamente realizza un progetto televisivo per social e web basato su quante cose si possano fare avendo in mano solo il cellulare.

Ma è nel 2017 che avviene lo sbarco sul piccolo schermo, con Sebastian Gazzarrini arruolato nella foltissima compagnia de Le Iene. In piena pandemia, si occupa della rubrica Amori in quarantena, realizzando scherzi a coppie vip chiuse in casa per il lockdown.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Sebastian, di cui non conosciamo l'altezza, era stato fotografato dai giornali di gossip in compagnia di Aurora Ramazzotti, ma pare che tra i due non ci sia mai stato nulla. Il ragazzo vive a Milano e ha convissuto con il rapper Fred De Palma.

Foto: account Instagram Sebastian Gazzarrini