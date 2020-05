Uomini e Donne, Alchimista ed il passo avanti verso Giovanna. Le reazioni (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 13 maggio 2020

Il misterioso ragazzo svela metà del suo volto. La tronista: "Sei un bel ragazzo, sinceramente"

Siamo sempre più vicini al giorno in cui Alchimista svelerà a tutti, ma soprattutto a Giovanna, il suo volto. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 13 maggio la tronista ha nuovamente 'giocato' con l'identità del misterioso ragazzo che sta incuriosendo sempre più i social.

In un'esterna, Giovanna per l'ennesima volta è caduta nella trappola di Alchimista, convinta che fosse arrivato il momento tanto atteso, si è dovuta ricredere quando, davanti ad un separè, Alchimista ha mostrato la sagoma del suo volto mantenendo così l'alone misterioso che tanto piace anche alla tronista.

I due comunque scambiano quattro chiacchiere quando, improvvisamente, il ragazzo alza la tendina che li separa. Giovanna è sorpresa, ma ad un tratto cala il buio nella stanza. I due proseguono la conversazione per circa mezz'ora

Un momento che a detta di Giovanna è stato "diverso dal solito". In studio Maria de Filippi annuncia che Alchimista vuole fare un passo avanti verso la tronista e svelare un'altra parte del suo volto, esattamente la metà: naso e bocca sono scoperti mentre gli occhi della benda si possono intravedere solo per Giovanna. Per scelta di Alchimista, lui sceglierà di svelarsi solo quando lo riterrà opportuno perché "non cerca followers e like" precisa la conduttrice.

Giovanna si reca in una stanza attigua allo studio di Uomini e Donne. Lui è seduto di spalle alle telecamere, la reazione di Giovanna alla vista del ragazzo è di sorpresa: "Sei un bel ragazzo, sinceramente. Hai un bellissimo sorriso. Non mi aspettavo fossi così, pensavo tu avessi una bocca più brutta. Hai dei bellissimi occhi" dice.



Mi ha fatto piacere l'ultima esterna con te. Abbiamo sfruttato il tempo e mi sono reso conto in quel tempo di cose che in altre occasioni non ho mai detto. Se mi vedranno in tv, quando mi vedranno è perché l'hai scelto tu. Sorrido perché sei bella.