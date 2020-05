Uomini e Donne, Giovanni e Veronica continuano a frequentarsi: "Lei mi ha capito. Se mi fa stare bene continuo"

Di Marco Salaris mercoledì 13 maggio 2020

Botta e risposta con Gianni Sperti: "Veronica io non ti credo".

Giovanni e Veronica proseguono la loro frequentazione a gonfie vele come confermato oggi nello studio di Uomini e Donne. L'intesa tra i due è nata da poco tempo ma sembrano avere le idee chiare sul da farsi. Giovanni e Veronica dopo un fugace incontro tra i parcheggi degli studi dove si registra la trasmissione, stavolta hanno avuto possibilità di proseguire la conoscenza in una casetta: "Abbiamo passato del tempo insieme" affermando "lei mi piace molto".

La dama ricambia "Anche a me piace" e ragiona sulla situazione che sta vivendo con il cavaliere:



Un conto è viversi a distanza, un conto è stare insieme. Io vorrei uscire da qui che mi brillino gli occhi dalla felcita. Io non sono innamorata e non provo dei sentimenti forti per lui, però mi interessa.

Gianni Sperti polemizza con la scelta di dare l'esclusiva a Giovanni: "Su che basi dai l'esclusiva?". Veronica risponde: "Devo capire se è una cosa che può andare avanti oppure no. Devo capire se provo qualcosa per lui"

Maria de Filippi avverte Veronica che è arrivato un corteggiatore, ma lei declina. L'opinionista sente puzza di imbroglio, per lui ci sarebbe una trama sotto per poter rimanere davanti alle telecamere: "Non credo più a questa donna".

Giovanni chiarisce i motivi per la quale ha scelto di partecipare al programma:



E' quasi 5 anni che sono single. Sono venuto in questo programma per trovare una persona e trovare un po' di leggerezza. Veronica ha capito e mi è stata vicino. Se ne vale la pena vado avanti, se non ne vale la pena me ne vado a casa. Io vorrei uscire da questo programma innamorato, con il desiderio di realizzare una famiglia e dei figli.

L'uomo aggiunge che se Veronica se ne dovesse andare dal programma, lui rimarrebbe per cercare l'anima gemella. Al contrario, se ne andrà.