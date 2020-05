Luigi Mario Favoloso replica a Nina Moric a Live Non è la d'Urso: "Mai ricattato Elena Morali" (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 11 maggio 2020

L'ex fidanzato della modella smentisce tutte le accuse piovute addosso e afferma: "L'ho denunciata nuovamente per diffamazione".

Luigi Mario Favoloso è intervenuto a Live non è la d'Urso per rispondere agli attacchi di Nina Moric lanciati dallo studio della trasmissione di Barbara d'Urso una settimana fa. La modella ha accusato il suo ex fidanzato di essere uno stalker, di aver ricevuto chiamate da lui e di non essere stata lei a telefonare Favoloso. Il napoletano ha replicato:



Questo mercoledì (6 maggio, ndr) sono stato in polizia a Milano dove ho consegnato il mio telefono e far vedere che anche quel giorno ho ricevuto dei messaggi da Nina Moric dimostrando che io non ho risposto a nessuna chiamata e a nessuno dei suoi messaggi. Dice una marea di cavolate come sempre.

Ma in realtà Favoloso da dire ne ha eccome, parla di nuove pesanti denunce ai danni della Moric:



Ogni volta che lei mi accusa di qualche reato (in questo caso stalking) io per forza devo fare una denuncia per diffamazione e l'ho rifatto. Non puoi venire in una trasmissione televisiva per accusarmi di reati che non faccio.

Luigi Favoloso ascolta gli audio resi noti da Nina Moric nella quale lei si sfoga contro di lui visibilmente agitata: "Mi hai molestato. Tu mi vuoi uccidere! Tu mi provochi traumi! Questo è mobbing fisico. Ci vediamo in tribunale".

Favoloso: "Non credo di aver commesso un reato chiamandola. Le ho solo chiesto di parlare. Perché era terrorizzata da me? Chiedetelo a lei, io non lo so. Chiamo lei dopo mesi che non la sento e questo vuol dire stalking?".

Nina Moric ha pure lanciato una vera e propria bomba contro Elena Morali e Favoloso ("Lui ha ricattato la sua fidanzata con dei filmati di loro due mentre fanno l'amore" disse la settimana scorsa la modella) secca la smentita dell'ex concorrente del Grande Fratello 2019: "Non ho mai ricattato nessuno nella mia vita".

(QUI IL VIDEO)