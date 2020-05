Uomini e Donne, Jack Vanore all'attacco di Nicola Vivarelli: "Presto farà una figura di m***a"

Di Marco Salaris giovedì 7 maggio 2020

L'opinionista di Uomini e Donne replica agli insulti (d'annata) rivolte dal corteggiatore di Gemma Galgani.

Pare che Sirius (Nicola Vivarelli) si stia minando il territorio di nemici attraendosi le antipatie di chi, in passato, ha già avuto a che fare con lui. Abbiamo potuto constatare che i rapporti con la sua ex fidanzata non sembrano affatto in buone acque. Oggi alla lista si aggiunge anche Jack Vanore: l'opinionista di Uomini e Donne infatti diversi anni fa ha incrociato il volto del corteggiatore di Gemma in un locale.

Sirius commentando Vanore si espresse così: "E' un co*****e di Uomini e Donne. Il vero vip sarei io. Il suo braccio è più grosso del mio corpo".

Jack, avvertito delle critiche dai numerosi followers ha così replicato alle segnalazioni e, indirettamente, a Nicola Vivarelli che presto - a quanto pare - avrà delle brutte gatte da pelare:



Mi avete scritto in tantissimi ed io vi ringrazio. Lo sapevo, sapevo tutto. Vi dico la verità: questa cosa non mi tocca, in primis per il periodo terribile che stiamo vivendo e sinceramente quello che scriveva anni fa non mi tocca e non mi toccava nemmeno all'epoca - scrive dalle Instagram stories - Mi dispiace solo per un ragazzo di 26 anni che vedo che con il tempo peggiora, ma peggiora davvero. Mi fa molta simpatia, perché sono sicuro che la figura del co*****e la farà proprio lui.

Presto nello studio di Uomini e Donne (riaperto ufficialmente da lunedì 4 maggio con la versione tradizionale del programma) assisteremo alla 'reunion' di Jack e Sirius? Attenzione perché le scintille non mancheranno.