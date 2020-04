Bianca Guaccero: "A 14 anni, io ed Ilary Blasi abbiamo fatto il provino per diventare veline" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 aprile 2020

Bianca Guaccero e Ilary Blasi veline mancate

Bianca Guaccero, nel corso dell'ultima diretta Instagram con Jonathan Kashanian per ProntoDettoFatto, la striscia web del programma con i tutor più amati dal pubblico di Rai2, ha rivelato un retroscena inedito della propria carriera. A 14 anni, l'amatissima conduttrice del factual del pomeriggio della seconda rete ha sostenuto il provino come velina di 'Striscia La Notizia' assieme ad un'altra bellissima protagonista del mono dello spettacolo, ovvero Ilary Blasi. Ecco il suo racconto:

"Quando avevo 14 anni, un giorno fui chiamata per fare un provino per Striscia la Notizia. Sono salita su un treno con mia madre e siamo andate prima a Roma e poi il giorno dopo a Milano. Sono scesa dal treno, mi sono seduta al mio posto e ho letto il mio copione. A un certo punto si è seduta di fronte a me una ragazza bellissima e biondissima. Ad un certo punto le ho detto: 'Io sono mora, tu sei bionda, non è che stai andando a fare il provino per Striscia La Notizia?!" Era Ilary!"

Allora, nel 1996, sono state scelte Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Scartata, ai tempi, anche Elisabetta Gregoraci, intervenuta durante la diretta.