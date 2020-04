Pago e la lite su Instagram: "Sparisci"

Di Massimo Galanto lunedì 27 aprile 2020

Il cantante bisticcia sui social con una utente che gli aveva consigliato di andare a "raccogliere i pomodori"

La quarantena per il coronavirus sta mettendo alla prova i nervi di tutti. Non fa eccezione Pago, il cantante reduce dal Grande Fratello Vip 4. Dopo aver pubblicato un post su Instagram nel quale si era detto "sicuro che la mia domenica non è molto diversa da quella degli altri musicisti quelli che forse dovranno capire come sbarcare il lunario nei prossimi mesi" e aver espresso la speranza "che la musica ritorni presto a risuonare non solo tra le nostra mura", Pago ha replicato in maniera piccata ad un commento sgradevole di un'utente.

"Vai a raccogliere i pomodori, è sempre un lavoro, no?", gli ha scritto una signora e Pago ha risposto in maniera veemente:

Ma tu che sei schierata in prima linea trovi la voglia e il tempo di venirmi a scassare la minchia? Ma va a cagà va.. sparisci e trovati tu qualcosa da fare per te invece di sparare minchiate nei social degli altri .. addioooooooo

Pago, che sta trascorrendo la quarantena a Cagliari, sta scontando l’isolamento fiduciario domiciliare e per questo non può avvicinarsi alla compagna Serena Enardu, dalla quale lo divide una sola rampa di scale. Pago, infatti, è reduce da un viaggio fuori regione che lo aveva portato a Roma, dove il figlio Nicola vive con la sua ex Miriana Trevisan.