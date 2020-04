Uomini e Donne anticipazioni oggi puntata 23 aprile 2020 (video)

Di Ivan Buratti giovedì 23 aprile 2020

Uomini e Donne anticipazioni diretta puntata oggi 23 aprile 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Quali sono le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa oggi, giovedì 23 aprile 2020? Scopriamo tutte le indiscrezioni sulle avventure di Gemma Galgani e Giovanna Abate.

Forti incomprensioni tra Giovanna e Sammy, un filmato e una dichiarazione d'amore per Gemma: questo il riassunto della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 23 aprile 2020, come presentato sul profilo Instagram ufficiale del portale di WittyTV. Nel video che contiene alcune anticipazioni dell'appuntamento, scopriamo che Gemma scoprirà finalmente un dettaglio molto importante del suo nuovo "amico di penna" Occhiblu: la sua voce. "Corre, voglio scoprirlo poco alla volta", rivelerà la dama torinese all'opinionista Tina Cipollari, che cercherà di incalzarla e punzecchiarla, come ormai tradizione del programma.



Nella casa di Roma da cui va in onda l'inedita versione del programma, che prevede il corteggiamento tramite la scrittura e la videochat, anche Giovanna Abate, protagonista del Trono Classico. "Sono rimasto deluso ed amareggiato dall'ultima telefonata", confesserà il corteggiatore Sammy alla ragazza. "Io, a differenza tua, ti ho pensato. Hai mai pensato di poter creare qualcosa con me?", la replica della tronista, intenzionata a capire i progetti e i desideri dell'ex-tentatore di Temptation Island. Come finirà la loro relazione?