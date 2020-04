Paola Di Benedetto: vittoria inutile per Giovanni Ciacci

Di Sebastiano Cascone venerdì 17 aprile 2020

Giovanni Ciacci contro la vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip

Giovanni Ciacci, ex volto di 'Detto Fatto' ed opinionista di punta delle trasmissioni di Barbara d'Urso, intervistato, questa settimana, dal settimanale 'Nuovo', si è scagliato contro Paola Di Benedetto. A dieci giorni dalla finale del 'Grande Fratello Vip 4', il costumista ha espresso il proprio dissenso per il trionfo dell'ex Madre Natura di 'Ciao Darwin' che ha avuto la meglio sul favorito Paolo Ciavarro. Ecco le sue dichiarazioni:

"Paola Di Benedetto era dentro la casa? L’ho scoperto quella sera stesso, trovo la sua vittoria inutile, a me piacciono le emozioni forte e lei non me le ha date. Credo abbia vinto solo perché le sue fan erano forti al televoto..."

Per il Giò Giò nazionale, le porte dello showbiz per la fidanzata di Federico Rossi del duo Benji e Fede, al momento, sarebbero ancora chiuse:

"Sarà difficile trovarle una collocazione a differenza di Antonella Elia e Adriana Volpe […] Poi magari in futuro ci sbalordirà".

Ciacci, però, si candida per entrare nella casa più spiata d'Italia il prossimo anno come concorrente:

"Detto Fatto mi ha dato molto, ma mi ha anche fatto male. Da quando sono andato via sono spariti tutti, anche quelli a cui ho dato lavoro io. Il magico mondo dello spettacolo. Al GF vip io andrei di corsa!"