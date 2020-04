Monica Guerritore: età, altezza, oggi, teatro, La Lupa

Di Ivan Buratti venerdì 17 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Monica Guerritore

Impariamo a conoscere meglio Monica Guerritore, attrice di teatro, cinema e televisione, tra le più versatili ed amate del panorama italiano. Chi è Monica Guerritore?

Nata a Roma il 5 gennaio 1958, da padre napoletano e madre calabrese, Monica Guerritore ha recentemente compiuto 62 anni. Appartiene al segno zodiacale del Capricorno ed è alta circa 1.68 m. La sua carriera inizia prestissimo, a tredici anni, quando partecipa come comparsa al film Una breve vacanza di Vittorio De Sica. Tre anni più tardi, il regista Giorgio Strehler la inserisce nel cast de Il giardino dei ciliegi. Ancora tre anni più tardi è Elena nello Zio Vanja del regista Mario Missiroli, dramma originariamente scritto dal russo Cechov. Il sodalizio artistico e sentimentale con il regista Gabriele Lavia, che la dirige in numerose opere teatrali, avviene nel 1981 e si interrompe venti anni più tardi. Successivamente, con Giancarlo Sepe, porta in scena classici come Madame Bovary e La signora delle camelie. Negli ultimi anni, le opere che porta in teatro sono spesso firmate o dirette da lei: Qualcosa rimane del 2016, L'anima buona di Sezuan di Brecht.

Pur rimanendo profondamente legata al teatro, non disdegna la televisione e il cinema: nel 1977 è tra i protagonisti del primo sceneggiato prodotto dalla Rai a colori, Manon Lescaut. Dopo aver partecipato ad alcune pellicole giudicate eroticamente stimolanti (Fotografando Patrizia e La venexiana), ottiene grande successo per La Lupa, nel 1996, diretta da Lavia insieme a Giancarlo Giannini e Michele Placido. Tra gli altri titoli cinematografici che hanno rappresentato le occasioni di consacrazione del suo talento da parte di critica e pubblica, vanno menzionate Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek e le commedie La peggior settimana della mia vita con Fabio De Luigi, Come non detto di Ivan Silvestrini. Tra i recenti impegni televisivi, da segnalare il ruolo di Lucia Ferro nella fiction Non uccidere.