Giulia De Lellis preoccupata per il lavoro: "Sta ripartendo nel migliore dei modi"

Di Sebastiano Cascone giovedì 16 aprile 2020

Giulia De Lellis posticipa alcuni impegni di lavoro per colpa del Coronavirus

Nelle scorse ore, attraverso una serie di Instagram Stories, Giulia De Lellis ha espresso tutta la propria preoccupazione per il fatto che tutte le sfere della propria vita siano state duramente colpite dalle misure restrittive del Governo per arginare la diffusione del Coronavirus. La giovane influencer, infatti, in brevissimo tempo, come tutti gli italiani, ha dovuto riorganizzare la propria routine quotidiana e posticipare alcune opportunità lavorative.

La giovane influencer, in questi giorni, però, non ha rinunciato all'attività fisica e alla cura del corpo per essere bella tonica una volta finita la quarantena. Ecco le sue parole:

"Mi sono presa un piccolo momento, perché volevo un po' starmene per i fatti miei, un po' distante dai social e devo dire che fa sempre bene e ve lo consiglio. Nel frattempo mi sono fatta dei progetti lavorativi, mi sono fatta dei piani, ho organizzato un po' il lavoro che per un attimo si stava interrompendo. Ma che fortuna sta ripartendo nel migliore dei modi. Spero che anche il vostro e le vostre situazioni si stiano riprendendo. Diciamo che ce la stavamo vedendo davvero brutta tutti quanti. Ma sembra che le cose si stiano rimettendo nel migliore dei modi. Detto ciò, siccome sono tornata a rompervi le pa**e, mettetevi la tuta perché tra poco ci alleniamo. Condividerò con voi degli esercizi".