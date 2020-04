Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "I Damellis? Molto felici per loro"

Di Claudia Cabrini mercoledì 8 aprile 2020

Cecilia e Ignazio sono felici per Giulia e Andrea: "Se stanno ancora insieme è perché son fatti l'una per l'altro"

Anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo i vari attacchi subiti dall'influencer Giulia De Lellis da parte dei fan, e del web, hanno deciso di esprimersi a tal proposito mostrandole tutto il loro appoggio e la loro solidarietà. Dopo il ritorno di fiamma tra la bella Giulia e il suo storico ex fidanzato Andrea Damante, riavvicinamento anticipato dal settimanale Chi e confermato nei giorni scorsi dai diretti interessati, sono infatti in molti ad aver espresso la propria opinione al riguardo, nella stragrande maggioranza dei casi negativa.

Per chi non dovesse ricordarlo, infatti, Giulia aveva pubblicato soltanto un anno fa il libro Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza, nel quale raccontava in modo a tratti arrogante e volgare di tutte le malefatte subite dall'ex (ora non più ex) fidanzato, che oltre ad averla ripetutamente tradita l'avrebbe anche costretta a rimettersi in gioco come donna intimandole di mangiare di meno e di continuare ad allenarsi onde evitare di non piacergli più. Insomma, Giulia nei confronti di Andrea c'era andata parecchio pesante. Soltanto la settimana scorsa, però, i due sono usciti allo scoperto - prima paparazzati da Chi, e successivamente ammettendo sui social che la loro relazione sia confermata.

A tal proposito, moltissimi gli attacchi ricevuti dall'influencer - giudicata dai più come incoerente, oltre che a rischio di farsi nuovamente del male da sola. Hanno però voluto strenuamente difenderla Cecilia Rodigruez e Ignazio Moser, che in una lunga intervista al settimanale Chi (nonostante non siano affatto in buoni rapporti con la De Lellis, sono invece molto legati ad Andrea Damante che considerano un caro amico) hanno voluto difendere la coppia. Nello specifico, è stata Cecilia a prender parola:



"Sono a favore dell’amore. Non vivo nella loro testa ma, se non riescono a fare a meno l’uno dell’altra, è giusto così. Mi fido di Andrea? Siamo giovani e ognuno vuole godere le opportunità che la vita gli offre, lui è molto desiderato e quello è il gioco finché, crescendo, non ha trovato il grande amore".

Ma anche Ignazio ha voluto esprimere il suo pensiero, e ha aggiunto:



"Andrea si è divertito molto in questi anni, ma poi arriva un momento in cui quella vita non ti dice più niente. Forse Andrea ha capito che il suo posto è quello in cui sta adesso. Sono imparziale su questo tema, ma se è la terza volta che torni con una persona alla fine è lei la donna, perché se è passato tutto quello che non doveva passare e Andrea e Giulia sono ancora lì, vuol dire che c’è qualcosa di forte fra di loro. Ricordo quando Andrea mi chiamava per uscire e io ero a casa con Cecilia e capiva che gli mancava qualcosa, spero che sia il momento giusto anche per lui per stare bene".

Viene da chiedersi se ora anche i rapporti tra Giulia e Cecilia si riappacificheranno. Sembra infatti che le due abbiano smesso di parlarsi proprio a seguito del fidanzamento di Giulia con Andrea Iannone, ex di Belen. Ora che però tutto è finito e che Giulia è tornata tra le braccia del suo dj, con Cecilia e Ignazio riprenderanno le uscite a quattro?