Sonia Bruganelli: data di nascita, Instagram, figli, fratelli

Di Marcello Filograsso sabato 21 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio 1974 ed è nota per essere la moglie del conduttore televisivo Paolo Bonolis.

La Bruganelli ha conosciuto il presentatore nel 1997 sposandosi nel 2002. Dalla loro unione sono nati tre figli, ovvero Silvia, Davide e Adele, con la primogenita che ha dovuto affrontare delle complicazioni cardiache ed è stata operata appena nata.

Molto attiva su Instagram, social sul quale non manca quotidianamente di pubblicare scatti della sua vita privata con figli, amici e lo stesso Bonolis, la Bruganelli ha fondato una società, la SDL2005, che effettua i casting per il game show Avanti un Altro!, in onda nel preserale di Canale 5 e condotto da suo marito. La stessa società si occupa anche di individuare i concorrenti per Ciao Darwin.

Laureata in Scienze della Comunicazione, ha discusso una tesi incentrata sul Grande Fratello. Suo fratello è Marco Bruganelli, sposato con Claudia Ruggieri, la supplente di Avanti un Altro!.

