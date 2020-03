Coronavirus, positivo il Principe Alberto II di Monaco

Di Marco Salaris giovedì 19 marzo 2020

Il principato fa sapere che le condizioni di salute al momento non destano preoccupazione.

Choc al principato di Monaco. Il Principe Alberto II è risultato positivo al tampone (fatto ad inizio settimana) per il Coronavirus, lo riferisce lo stesso Palazzo di Monaco sottolineando che comunque lo stato di salute "non desta alcuna preoccupazione" e che potrà continuare a svolgere i suoi impegni lavorativi dai suoi appartamenti privati, quindi in quarantena. Il suo stato di salute sarà monitorato costantemente.

La notizia arriva a tre giorni dall'annuncio del Ministro dello Stato monegasco Serge Telle, che da asintomatico aveva annunciato di essere risultato positivo al test ed ora è in isolamento nella sua abitazione come da protocollo.