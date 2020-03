Grande Fratello Vip 2020, Patrick Ray Pugliese inviperito: "Antonio Zequila non è divertente, non fa televisione"

Di Ivan Buratti mercoledì 18 marzo 2020

L'ex gieffino, di nuovo concorrente, contro l'attore campano, che farebbe "di tutto per autoreferenziarsi" ed annoiare il pubblico a casa

"La gente non ha voglia di vedere Antonio Zequila seduto per quindici ore, non è televisione, non è divertimento". Così Patrick Ray Pugliese critica Antonio Zequila, suo compagno di gioco nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex-gieffino, per la terza volta rinchiuso tra le celebri mura di Cinecittà, confessa a Licia Nunez che cosa ne pensa dell'atteggiamento dell'attore campano, poco consono ad intrattenere il pubblico a casa.

Da dove è nata la considerazione di Patrick Ray Pugliese su Antonio Zequila? Il Grande Fratello, per far trascorrere un pomeriggio diverso agli inquilini della casa più spiata di Italia, ha invitato i concorrenti a sviluppare i propri talenti artistici nascosti. Di conseguenza, Antonio Zequila ha deciso di comporre una poesia per la coinquilina Paola Di Benedetto, abituata alle dediche d'amore del suo fidanzato cantautore Federico Rossi. L'intento dell'attore campano? Mettere un punto alle discussioni che hanno coinvolto lui e l'ex Madre Natura di Ciao Darwin nelle scorse settimane.

Ricordate? Paola Di Benedetto, durante una diretta in prima serata, aveva lasciato intendere che non ci sarebbero state speranze con Sara Soldati per Antonio Zequila, troppo grande per la giovane modella. Il commento ironico dell'ex-naufraga de L'Isola dei Famosi aveva fatto saltare su tutte le furie l'uomo, che ha trascinato la discussioni per molti giorni. Ora, a settimane di distanza dall'accaduto, il concorrente ha deciso di tendere una mano nei confronti della ragazza con un componimento poetico, che poco ha convinto Patrick Ray Pugliese.

Il concorrente ha lasciato intendere che la scelta di scrivere una poesia autoreferenziale, un po' boriosa, sia quanto di più distante dall'idea di intrattenimento e voglia di regalare spettacolo al pubblico a casa. Insomma, Antonio Zequila sacrificherebbe lo show per alimentare la sua vanagloria. Sarà realmente così? Preferite Patrick Ray Pugliese o Antonio Zequila come inquilino all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020?