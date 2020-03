Uomini e donne, Armando si scusa con Maria De Filippi ma insiste su Veronica: "Lacrime finte" (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 12 marzo 2020

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno attaccato il cavaliere, che ha replicato a tono

Forti tensioni in studio: Gianni vs Armando 🔥 #UominieDonne pic.twitter.com/BJcsME9ZuU — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 12, 2020

Nella puntata di Uomini e donne di oggi, giovedì 12 marzo 2020, Armando è tornata sulla discussione con Veronica e, in particolare, sull'attacco che Maria De Filippi gli ha rivolto nella scorsa registrazione.

Il cavaliere del trono over ha spiegato di aver capito che la conduttrice "ha difeso le lacrime di una donna", ma ha ribadito di non credere alla buona fede della dama, che in passato ha frequentato:

Le tue lacrime sono finte, dopo mezz'ora stavi ridendo.

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno preso le difese della donna, accusando Armando di non sapersi comportare con il gentil sesso. Il cavaliere ha tenuto botta, chiedendo di moderare le parole nei suoi confronti (Tina gli ha dato del "baggianaro").

Armando ha concluso: