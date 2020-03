Sara Nanna: chi è la fidanzata di Patrick Ray Pugliese

Di Marcello Filograsso mercoledì 11 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Sara Nanna, fidanzata di Patrick Ray Pugliese

Sara Nanna è popolare tra gli appassionati di gossip per essere la fidanzata di Patrick Ray Pugliese, che ha partecipato al Grande Fratello 4, all'edizione numero 12 e al Grande Fratello Vip 4. Insomma, un veterano del reality show.

Di lei sappiamo che è nata a Gravina in Puglia il 22 febbraio, che ha frequentato il liceo socio-psicopedagogico (l'ex magistrale), diplomandosi nel 2010.

I due fanno coppia fissa dal 2017 e pare che la loro relazione sia nata in maniera molto originale, un po' come c'è da aspettarsi conoscendo il personaggio di Patrick. Il ragazzo si sarebbe dichiarato a lei in un ristorante cadendo accidentalmente dalle scale e dopo un corteggiamento durato ben quattro mesi. Sara vive a Milano con Patrick.

Foto: account Instagram Sara Nanna