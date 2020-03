Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati

Di Marco Salaris mercoledì 4 marzo 2020

Il commento dell'ex compagna del cavaliere: "Sono stupita, gli vorrò un infinito bene".

La coppia è scoppiata: Francesca Pascale e Silvio Berlusconi non stanno più insieme. Partiamo innanzitutto da quella che è stata la bomba sganciata dal settimanale Diva e Donna che ha pizzicato il leader di Forza Italia in compagnia di Marta Fascina: classe 1990, origini calabresi e impegnata anche lei politicamente essendo deputata del partito.

Berlusconi e la Fascina vengono fotografati mentre lasciano un resort in Svizzera, il settimanale così sottolinea la mancanza della Pascale scatenando i rumors di una possibile rottura nei rapporti, rottura che è effettivamente avvenuta tanto che ad intervenire non è il diretto interessato, bensì il partito cui fa capo Silvio Berlusconi che scrive in una nota:

Dopo l'articolo di 'Diva e Donna' di questa mattina si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al Presidente Silvio Berlusconi e alla Signora Francesca Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la Signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia. È quindi di ogni evidenza che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti

La reazione della Pascale non si è fatta attendere e all'AdnKronos esprime sorpresa per aver saputo della fine del rapporto da un comunicato di un partito politico:

Sono stupita... L'unica cosa che posso dire è che al mio presidente vorrò sempre un infinito bene. Auguro al presidente tutta la felicità del mondo. E spero che possa trovare una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io con lui

Chiudendo con una nota a metà tra l'ironico e il sarcastico: "Mi fa simpatia vedere un deputato della Repubblica portare a spasso il mio cagnolino... Va bene così".

La storia tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi (49 anni di differenza) è durata per 9 anni, dal 2011 al 2020.