Joe Bastianich: altezza, figli, Milano, musica

Di Marcello Filograsso mercoledì 4 marzo 2020

Vita, privata, gossip, curiosità su Joe Bastianich

Joseph Bastianich, per tutti semplicemente Joe Bastianich, è un noto chef italo-americano, imprenditore e cantante.

Nato a New York il 17 settembre 1968 da genitori esuli istriani, ovvero Felice Bastianich e la chef Lidia Matticchio, da giovane inizia a lavorare in banca ma poi intraprende la carriera di ristoratore. Nel 1993 apre con i genitori il ristorante Becco a Manhattan, comparso in serie tv del calibro di Beverly Hills e Friends.

4 anni dopo tuttavia i suoi genitori divorziano dopo ben 31 anni di matrimonio e il padre lascia le quote dei suoi ristoranti ai figli Joe e Tanya. In seguito con lo chef Mario Bartali apre altri nove ristoranti, con Del Posto che diventa il primo ristorante italiano nel 2010 a ricevere 4 stelle dal New York Times dopo 36 anni . Nell'estate 2015 riprende l'attivita ristoratoria aprendo il Ricci con Belen Rodriguez a Milano, ma poi i due lasciano e il locale chiude.

Appassionato di musica, è stato frontman del gruppo statunitense The Ramps e ha pubblicato il singolo Joe Played The Guitar, che ha fatto da apripista al disco Aka Joe, uscito il 20 settembre 2019.

Ma naturalmente Bastianich è noto ai più come giudice del talent show culinario MasterChef, al quale ha partecipato dal 2010 al 2014, tornando nel 2018, oltre alla versione baby Junior MasterChef e alle rispettive versioni Usa dei due programmi. Dal gennaio 2020 è giudice di Italia's Got Talent.

Per quanto riguarda la vita privata, Joe Bastianich, alto 1,85 m, vive a Greeenwich, in Connecticut, con la moglie Deanna, sposata nel 1995, e i tre figli Olivia, Miles e Ethan. Il ristoratore ha rivelato di aver lasciato il talent show gastronomico in quanto la sua intensa attività lavorativa stava minando il rapporto con la moglie ("Mi ha sbattuto fuori di casa", ha rivelato tempo fa).

Foto: account Instagram Joe Bastianich