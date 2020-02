Grande Fratello Vip 4, Eleonora Giorgi chiede scusa al figlio Paolo Ciavarro: "Perdonami se sono apparsa invadente"

Lunedì scorso, i genitori di Paolo Ciavarro, gli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip 4 per fare una sorpresa al figlio e anche per conoscere Clizia Incorvaia, la fashion blogger con cui Paolo ha iniziato una sorta di relazione.

Clizia Incorvaia, però, ha anche letto le dichiarazioni di Eleonora Giorgi, concesse al settimanale Chi, con le quali l'attrice ha espresso qualche dubbio riguardo la nuova relazione intrapresa dal figlio, a causa soprattutto del passato sentimentale di lei, separata dal cantante Francesco Sarcina da cui ha avuto una figlia.

Eleonora Giorgi ha voluto scusarsi con suo figlio, tramite una lettera, letta da Paolo Ciavarro durante la tredicesima puntata del GF Vip 4:

Clizia Incorvaia ha espresso soddisfazione per questa rassicurazione nei suoi confronti da parte della Giorgi.

Anche Massimo Ciavarro si è espresso sulla relazione del figlio Paolo con Clizia Incorvaia, parlandone durante un'intervista concessa a Verissimo, programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda domani, sabato 22 febbraio 2020. Paolo Ciavarro ha ascoltato anche queste dichiarazioni:

Vedo che le persone si stanno interessando molto a questa relazione, o cosa, che sta nascendo con Clizia... Paolo e Clizia sono in momenti diversi della loro vita ma non vuol dire niente. Se son rose, fioriranno. A me sembra una ragazza molto carina. Penso che Paolo deve fare quello che si sente. Spero che mio figlio esca dalla Casa psicologicamente in forma. L'ho visto nella Casa ed era strano!