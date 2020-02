Valentina D., chi è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Di Massimo Galanto martedì 18 febbraio 2020

Tutto quello che c'è da sapere sulla dama del trono over di Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e donne di oggi, martedì 18 febbraio 2020, andata in onda su Canale 5, si è presentata una new entry del parterre femminile del trono over. Si tratta di Valentina D., parrucchiera 37enne che ha aperto un'attività da un anno. Mamma di una bambina di 9 anni, Valentina ha spiegato di non essersi mai sposata "fortunatamente" e "penso di non farlo mai".

La dama ha ammesso di avere "difficoltà ad avere rapporti duraturi con le persone, perché dopo due o tre mesi cambiano atteggiamento completamente". Valentina D. si è definita una "persona concreta con desideri da realizzare" e ha raccontato di aver avuto a che fare spesso con persone infantili. Quindi ha aggiunto di essere attratta dall'uomo alto, con capelli e occhi chiari, "ma sinceramente ho sempre trovato il contrario e fisicamente non ho grandi aspettative". La donna ha, successivamente, precisato di cercare soprattutto "comportamento e serietà" negli uomini.

In pole position è parso sin da subito Armando. A tal proposito, Valentina ha confessato che mentre lei parlava a centro studio lui "ammiccava, mi guardava, ma senza essere volgare".