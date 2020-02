Uomini e Donne, Gemma chiude la conoscenza con Emanuele tra le polemiche e si sfoga contro Tina: "Non la voglio più vedere" (Video)

Di Fabio Morasca martedì 11 febbraio 2020

Gemma ha deciso di chiudere la frequentazione con Emanuele, scatenando molte polemiche.

La puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 11 febbraio 2020, dedicata al Trono Over, è iniziata con le dichiarazioni di Gemma, raccolte al termine della scorsa registrazione, con le quale la Dama ha descritto Emanuele come un uomo troppo intraprendente nei suoi confronti.

In studio, Tina Cipollari, dopo la "cartina geografica" della scorsa puntata, con tutti gli uomini frequentati da Gemma a Uomini e Donne, regione per regione, ha proceduto con vero e proprio appello:

Non erano flirt, eri ben predisposta! Saresti andata con tutti! Andrò a fondo con questa cosa dei suoi ex... Voglio farli venire tutti. Sono stanca di passare per bugiarda. A distanza di anni, non avranno problemi a raccontare cosa c'è stato con Gemma.

Emanuele è entrato successivamente in studio e una sua battuta ("Con Gemma, abbiamo rischiato di fare la doccia insieme!") ha scatenato ulteriormente Tina:

Cosa è successo nella doccia? Gemma, zitta tu che vuoi censurare tutto!

Gemma, però, ha dichiarato solamente di aver visto "una parte di muscolatura" di Emanuele riguardante il suo braccio.

Gemma ed Emanuele si sono baciati 3 volte. Quando Tina ha chiesto ulteriori dettagli, Gemma si è arrabbiata:

Non si può andare avanti! Non puoi intervenire sempre in maniera così inadeguata!

Gemma, però, ha fornito qualche dettaglio, dichiarando di non aver avvertito un trasporto nei riguardi di Emanuele:

Un bacio è stato un po' umido! Non mi è piaciuto molto... Non ho sentito un trasporto nei suoi confronti. Emanuele ha voluto correre troppo...

Secondo Tina Cipollari, Gemma non è mai stata realmente interessata ad Emanuele.

Emanuele ha invitato Gemma ad attendere ancora un po' di tempo prima di esprimersi definitivamente sulla questione del trasporto fisico ma Gemma ha deciso di chiudere la frequentazione con lui.

Emanuele non ha nascosto i propri dubbi:

Non è vero che non hai sentito trasporto. I motivi sono altri... C'è qualcosa che non quadra.

Gemma ha dichiarato di non voler prendere in giro Emanuele ma la Cipollari ha replicato prontamente anche a questa affermazione:

Ti baci sempre con tutti e ti sei sempre innamorata di tutti, a distanza di 3-4 giorni... Non sei credibile!

Emanuele, quindi, ha dichiarato che, a Gemma, piace l'uomo che si fa comandare.

Gemma, quindi, si è alterata, svelando altri dettagli:

Non mi piace nell'approccio fisico, è troppo "generale", troppo "militare". Abbiamo avuto due settimane di conversazioni e non abbiamo parlato di niente. Pensate quello che volete! Non me ne frega niente! Io non voglio affondare per salvare te. Io mi sono bloccata per un motivo specifico: fino all'altro ieri, ti piaceva una di 42 anni, come faccio a piacerti io?

Emanuele ha interrotto la lunga discussione, scatenando l'applauso del pubblico e ballando con Antonella.

Gemma ha commentato il ballo con una battuta sarcastica:

Menomale che aveva male alla schiena e non poteva ballare...

Tina Cipollari ha ribadito un proprio vecchio pensiero ossia che Gemma sia in cerca di uomini più giovani.

A Gemma, però, non sarebbe dispiaciuto un ultimo ballo con Emanuele e la sua richiesta ha scatenato altre polemiche in studio.

Emanuele ha invitato Gemma ad essere coerente, ricevendo altri applausi, mentre Tina non è riuscita a trovare una spiegazione a questa bizzarra richiesta.

Gemma, quindi, si è lasciata andare alle lacrime, rivolgendosi, con rabbia, nei riguardi di Tina:

Forse sono sbagliata io... Tutte le volte, entro qui con l'ansia. Deve sempre criticarmi su tutto. Non la sopporto, non la voglio più vedere.

