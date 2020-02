Riccardo Zanotti: età, altezza, fidanzato, nato

Di Marcello Filograsso sabato 8 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Riccardo Zanotti

Sta ben figurando nel corso del Festival di Sanremo 2020 il gruppo indie dei Pinguini Tattici Nucleari, che deve il suo nome a una birra. Conosciamo meglio il loro cantante, Riccardo Zanotti. Conosciamolo meglio.

Riccardo Zanotti è nato il 16 gennaio del 1994 sotto il segno del Leone (ha quindi 26 anni) ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo e a dispetto della giovane età ha già vissuto all'estero, precisamente a Londra, lavorando in una caffetteria. Nel 2010 torna in Italia e fonda il gruppo che attualmente partecipa alla kermesse canora con il brano Ringo Starr.

Per quanto riguarda la sfera privata, Riccardo Zanotti pare sia l'unico del suo gruppo a non essere fidanzato, ma è molto legato ai suoi genitori e al suo cane.