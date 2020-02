Antonella Clerici: biografia, anni, figlia, fidanzato

Di Ivan Buratti venerdì 7 febbraio 2020

Informazioni e curiosità sulla vita di Antonella Clerici

Impariamo a conoscere meglio Antonella Clerici, tra i volti più noti della televisione italiana, che stasera, venerdì 7 febbraio 2020, sarà protagonista della quarta serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Nata a Legnano il 6 dicembre 1962, sotto il segno del Sagittario, Antonella Clerici debutta in televisione negli anni Ottanta a Telereporter. Dopo il diploma classico e la laurea in giurisprudenza, decide di intraprendere definitivamente la professione di annunciatrice e conduttrice televisiva quando arriva a Dribbling, su Rai 2, insieme a Gianfranco De Laurentiis. Abbandonato lo studio per il concorso in magistratura, inanella una lunga serie di conduzioni, spaziando dall'infotainment alle trasmissioni sportive, arrivando a condurre alla fine degli anni '90 gli storici Unomattina e Domenica In. Dopo un breve passaggio in Mediaset, tra la fine del 1999 e il 2000, torna a Rai 1 per condurre la trasmissione che la consacrerà a volto del piccolo schermo italiano: La prova del cuoco, programma gastronomico quotidiano, in onda su Rai 1 prima dell'edizione delle 13.30 del telegiornale. Antonella Clerici ha condotto il programma del mezzogiorno di Rai 1 dal 2000 al 2008, per lasciare poi il posto ad Elisa Isoardi, riprendendolo dal 2010 al 2018.

Nel corso del primo decennio del secolo, è alla conduzione di altre trasmissioni in prime time: Adesso sposami, il reality show Il ristorante, Affari tuoi il programma di emotainmet Il treno dei desideri e Ti lascio una canzone, da cui lancia talenti come Il Volo e Alberto Urso. Nel 2010, su proposta del direttore di Rai 1 Mauro Mazza, diventa la quarta donna a condurre il Festival di Sanremo, mentre l'anno successivo apre la kermesse lasciando il testimone a Gianni Morandi. Degli ultimi anni si ricordano anche gli impegni di Sanremo Young, Portobello e della conduzione dell'ultima edizione dello Zecchino d'Oro.

57 anni, tanti dei quali dedicati alla televisione. Negli ultimi mesi, Antonella Clerici ha scelto di trasferirsi da Roma con la figlia Maelle, avuta nel 2009 durante la relazione con Eddy Martens, per andare a vivere nelle campagne piemontesi col suo nuovo compagno Vittorio Garrone. Avrà più tempo per scrivere libri? Ne ha pubblicati più di 25, fra ricettari e libri di gastronomia!