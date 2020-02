Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia impegnata fuori dalla casa: "Con Paolo Ciavarro ci stiamo conoscendo" (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 1 febbraio 2020

Clizia Incorvaia ha già un ragazzo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. E Paolo Ciavarro?

Dopo il benestare di mamma Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia, dopo la diretta del 'Grande Fratello Vip', si sfoga a lungo con Licia Nunez per capire come il legame tra Paolo Ciavarro sia stato interpretato dai telespettatori da casa. Ecco le riflessioni notturne dell'influencer siciliana:

Clizia: "Adesso parlerò di questa cosa anche con Paolo. Siamo stati presi alla sprovvista, ci stiamo conoscendo. E come se mi stessero mostrando l'album di nozze non consumate. Ci sono delle affinità".

Nunez: "Sono più lucida di te. Il messaggio che è arrivato qui è di due persone che si stanno conoscendo, si piacciono e come dice Alfonso... l'amore potrebbe nascere. Se tu ritieni sia il caso di chiarire questa cosa in virtù di una persona, che conosci da un mese, che è fuori allora va chiarita subito. Io farei così se fossi al tuo posto"

Clizia: "Io in questo momento non voglio raccontare le cose del mio intimo. Sono me stessa ma non voglio rivelare tutto di me. Sembra sempre che io debba sviscerare, e a me cosa rimane? Stiamo ironizzando con Paolo, anche lui l'ha presa in maniera ironica. Magari pensa che è solo un'amicizia e fuori si sono fatti un film".