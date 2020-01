Aurora, chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 gennaio 2020

Vita privata, curiosità. gossip su Aurora del trono over di Uomini e Donne

Aurora è una delle new entry del parterre femminile del trono over di 'Uomini e Donne'. E' approdata in trasmissione per conoscere Jean Pierre Sanseverino. Oggi, invece, è impegnata a frequentare Samuel Baiocchi. Ha confessato di essere casta da 6 anni.

Nella nuova puntata, in onda, oggi 31 gennaio 2020, la dama è stata attaccata da Gianni Sperti. "Io devo capire ancora chi sei. Qua fai la santarellina. Poi esci e ti baci".

La donna, questa settimana, è stata al centro delle polemiche per aver osato pagare il conto del ristorante durante l'ultima cena con Samuel. Il cavaliere ha apprezzato particolarmente il gesto:

Samuel: "Nella vita normale, per quanto mi riguardo, succede così. Non è tutto dovuto. Lei ha fatto un gesto che io ho apprezzato! Ma non è che lei paga tutte le volte! È una cosa piccola ma è bella, a me piace. Non è una questione materiale ma una cosa che lei ha fatto per me che mi fa piacere".

Tina: "Dovresti essere tu il primo ad alzarti e pagare il conto. Un vero uomo fa questo".

Alessia: "Preferisci lei perché ti paga la cena?!"