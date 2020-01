De Rossi allo stadio per Roma-Lazio, la moglie lo trucca per camuffarlo (VIDEO)

Di Massimo Galanto mercoledì 29 gennaio 2020

Sarah Felberbaum pubblica le immagini che mostrano l'ex calciatore che si sottopone a ore di trucco per non farsi riconoscere allo stadio

"Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby!". Lo ha scritto l'attrice Sarah Felberbaum pubblicando su Instagram un video che dimostra che il marito Daniele De Rossi si è camuffato, con tanto di cappellino di lana, occhiali e parrucca per assistere dalla curva al derby tra la 'sua' Roma e la Lazio, giocato domenica scorsa allo stadio Olimpico, senza farsi riconoscere dai tifosi.

Ma questo non è l'unico video in circolazione che riguarda il mascheramento di De Rossi. Qui sotto, infatti, ecco le immagini che mostrano l'ex calciatore in curva (vicino a Valerio Mastandrea) che canta l'inno della Roma, sventolando una bandierina e partecipando in maniera attiva alla sontuosa coreografia che ha preceduto il fischio iniziale.

De Rossi, dopo l'addio alla Roma voluto dalla società capitolina alla fine della scorsa stagione, si era trasferito in Argentina, dove ha militato per alcuni mesi nel Boca Juniors. Qualche settimana fa l'annuncio dell'addio al calcio giocato e il ritorno in Italia per intraprendere una carriera da dirigente non ancora meglio identificata. Prima, però, la pazzia del derby, da vivere come un tifoso qualunque sugli spalti dell'Olimpico che per anni lo ha osannato.