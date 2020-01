Valentina Mangini: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 gennaio 2020

Curiosità, vita privata, gossip su Valentina Mangini del trono over di Uomini e Donne

Valentina Mangini è una delle nuove protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Ha 48 anni. E' nata e risiede a Firenze.

In queste settimane, è uscita con Erik Pregnolato, più giovane di 12 anni.

Sul suo profilo Instagram @rainbow.vale23 (che conta appena 380 followers), si definisce networker, un’Italian Traveller e mamma nel tempo libero.

Ama il mare, il sole, la natura, i viaggi, sciare e la neve.

Nel corso della puntata, in onda oggi, venerdì 24 gennaio 2020, Valentina Autiero è apparsa piuttosto seccata dalla frequentazione della donna con Erik:

Valentina A: "Mi fa ridere questa loro presenza al centro, ma molto ridere, perché ci sono uscita e quindi ho sentito frasi da parte di lui su di lei e quindi mi stupisco che un ragazzo di 36 anni esca con una che ha quasi l’età della madre e mi dica con una più grande di me ci potrei fare solo una serata"

Erik: "Non è perché una cosa è andata male a te che devi gufare gli altri. Vale, basta rosicare. Ora mi hai rotto eh!!!"

Tina: "Magari lei cerca la stessa cosa"

Valentina M: "Comunque, fra l’altro, gli è andata malissimo perché sono già tre sere che usciamo e non è successo niente".

Su 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, il cavaliere ha commentato l'accaduto: "Mi è dispiaciuto notare il dente avvelenato di Valentina (Autiero, ndb), vedere che tentava di attaccarmi in ogni modo. Mi ha dato fastidio il suo comportamento perché una volta che finisce una conoscenza tra persone adulte non capisco questa cattiveria. Io non le ho mai detto nulla di brutto e se, un domani, lei dovesse iniziare una conoscenza con qualcun altro di certo non mi metterei in mezzo come ha fatto lei. Queste situazioni non mi piacciono e sono dispiaciuto di questo accanimento, suo e anche di Barbara"